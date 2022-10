Pot Burje povezuje Kras

Začne se v Zagraju in vodi vse do Milj. Gre za kolesarsko pot Burje, ki se umešča v mednarodni projekt Orizzonti Rurali (Podeželska obzorja), katerega nosilka je lokalna akcijska skupina Gal Risorsa Lomellina, vključuje pa različne kraje Lombardije (tudi Milan), Slovenijo in Trst z lokalno akcijsko skupino Las Kras.

V tržaškem hotelu Savoia Excelsior palace je včeraj potekal posvet o tem projektu. Več govornikov, med katerimi so bili med drugim predsednik Las Kras David Pizziga, odgovorni za novi kolesarski sektor v sklopu deželnega turističnega zavoda PromoturismoFVG Enzo Sima, Luca Sormani iz Gal Risorsa Lomellina, Joško Sirk iz združenja A’mare in bici ter Martina Tommasi kot predstavnica Slow Food Italia.

Pred novinarje sta stopila predsednik Pizziga in devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Pizziga je razložil, da se projekt kolesarske poti, posvečene burji, še razvija. Zamislili so si ga pred petimi leti, želeli pa so povezati vse občine na Krasu. Njeno traso sta pregledala zavod PromoturismoFVG in italijansko združenje okolja in kolesarjev FIAB. Pot bi želeli povezati s kolesarsko stezo, ki vodi od Trbiža do Gradeža, pa tudi s tisto od Trsta do Poreča in s potjo Kamna Krasa in Brkinov. Slednja povezuje Kras na slovenski strani meje. Pizziga je namreč prepričan, da danes Krasa ne moremo več ločevati, saj gre za eno ozemlje in je treba delovati skupaj.

»Trasa se začenja v Zagraju, saj je v tej vasi tudi železniška postaja, kar predstavlja dobro štartno točko za turiste,« je razložil Pizziga, ki cilja še bolj visoko, kajti tudi letališče v Ronkah – je opozoril – ni zelo oddaljeno od začetka poti Burje. Ta je dolga 81 kilometrov, zanjo zato priporočajo tri dni časa.