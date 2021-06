Poteguje se za sojenje po hitrem postopku

Alejandro Augusto Stephan Meran, ki je 4. oktobra 2019 ubil policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega med streljanjem na tržaški kvesturi, se poteguje za sojenje po hitrem postopku. Če bo tržaški sodnik za predhodne preiskave Massimo Tomassini sprejel prošnjo njegovih odvetnikov Paola in Alice Bevilacqua, se bo lahko izognil predhodni obravnavi, ki je bila napovedana za prihodnji ponedeljek, 7. junija. Proces pred porotnim sodiščem bi se v tem primeru začel v krajšem času.

Odvetnika sta se odločila za to pot, ker sodnik za predhodne preiskave po njunih besedah ne bi mogel presoditi, če se lahko Meranu, ki je trenutno v priporu v Veroni, sodi ali ne. Njun glavni cilj – sta še dejala Paolo in Alice Bevilacqua – je namreč čim prej priti resnici do dna in torej nočeta, da mine preveč časa do procesa. Pred slabim mesecem dni, 4. maja, so strokovnjaki sodnika Tomassinija Meranu priznali, da je bil v stanju močno zmanjšane, vendar ne popolnoma odsotne neprištevnosti in da se torej lahko udeleži sojenja. Opozorili so na vrsto težkih življenjskih preizkušenj, ki so danes enaitridesetletnega moška pošteno načeli. Ocenili pa so tudi, da bi lahko zagrešil še kako kaznivo dejanje in je torej nevaren za družbo. Zanj so torej predlagali terapevtski in rehabilitacijski načrt.