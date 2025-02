»Potek pogodbe priložnost, da se oskrba z vodo vrne v javne roke«

Decembra 2027 bo zapadla konvencija, ki jo je tržaška občina podpisala s podjetjem AcegasApsAmga (ta od leta 2013 deluje znotraj skupine Hera) za upravljanje storitev oskrbe z vodo. Takrat pogodbe ne bo mogoče obnoviti ali pa podaljšati, zato so sindikalni predstavniki zaposlenih v podjetju Acegas predlagali, da bi v tržaškem občinskem svetu ustanovili poseben odbor, ki naj pregleda stanje oskrbe z vodo v Trstu. Predlog o ustanovitvi posebnega odbora so podpisali predstavniki levosredinske opozicije, večina na zadnjem zasedanju občinskega sveta predloga ni sprejela.

»Leto 2027 je za vogalom. Odločitev o tem, kako ponujati storitev oskrbe z vodo, ima tehten vpliv na življenje občanov, zato bi morala občina o tem dobro razmisliti. Ali želimo, da nas bo po letu 2027 oskrbovalo z vodo podjetje, ki misli predvsem na dobrobit žepov svojih delničarjev, ali pa podjetje, ki bi vlagalo v tržaško ozemlje in v izboljšanje storitve,« se je spraševal občinski svetnik Riccardo Laterza (Zdaj Trst), ki je v prostorih tržaške mestne hiše včeraj predstavil predlog o ustanovitvi posebnega odbora in tudi nekaj podatkov glede delovanja podjetja Acegas. Občinski svetnik upa, da bo iztek pogodbe s podjetjem AcegasApsAmga priložnost za vrnitev k javnemu upravljanju te storitve, tako kot so si na referendumu iz leta 2011 zaželeli občani. Dejal je še, da bodo predlagali, da bi se z vprašanjem oskrbovanja z vodo ukvarjala tretja komisija v tržaškem občinskem svetu.

Odkar je leta 2013 podjetje Acegas odkupila skupina Hera, se je število zaposlenih v njem znatno zmanjšalo. Izguba vode v tržaškem vodovodu se je povečala (v letu 2022 je bila izguba 42-odstotna), položnice pa so v Trstu v primerjavi z državnim povprečjem dražje. V Trstu smo leta 2024 plačevali 467 evrov za 150 kubičnih metrov vode, medtem ko znaša nacionalno povprečje 354 evrov za isto količino vode.