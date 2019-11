Z družbo se spreminja tudi samo pridobivanje podatkov o poglavitnih značilnostih državljanov. Že drugo leto zapored na vsedržavni ravni in torej tudi v Občini Trst poteka stalni popis prebivalstva in stanovanj. To pomeni, da ga italijanski statistični zavod ISTAT ne izvaja več vsakih deset let - kot se je to dogajalo v preteklosti oziroma zadnjič leta 2011. Popis ne zadeva niti več cele populacije, temveč poteka po vzorcih.

Tržaški občinski odbornik za osebje, ki je pristojen tudi za demografsko službo, je v petek dejal, da vse poteka po najboljšem redu. Dejavnost popisovalcev in njihovih koordinatorjev je predstavil nič manj kot v zgornjih prostorih zelenjavne tržnice pri Svetem Andreju. Ta se bo – kot znano – preselila v nekdanjo tovarno suhomesnatih izdelkov Duke, vendar je na tem slikovitem prizorišču trenutno dobil svoj sedež tudi popisni občinski center (CCR).

V manjših okoliških občinah - kot znano - stalni popis prebivalstva in stanovanj ne poteka vsako leto, temveč se občine pri tej nalogi medsebojno vrstijo. Po Občini Devin-Nabrežina je letos na vrsti Občina Zgonik.