Potnica stevardesi ukradla torbico

V minulih dneh so policisti, ki nadzorujejo varnost ob privezu potniških ladij, prejeli obvestilo o tatvini. Izginotje torbice, v kateri so bili denar, kreditne kartice, dokumenti in drugi osebni predmeti, je prijavila stevardesa v službi na Pomorski postaji.

Policisti so ob velikem številu izkrcanih in vkrcanih potnikov – skupno jih je bilo okrog 4000 – začeli zahtevno preiskavo bodisi na potniškem terminalu kot na ladji. Po temeljitem pregledu posnetkov videonadzornih kamer so odkrili potnico, ki je med izkrcanjem v splošni gneči hitro in spretno pobrala torbico. Ugotovili so, da je nato odpotovala iz Trsta. Njeno identiteto so izsledili v sodelovanju s kolegi iz Tržiča. Gre za državljanko Španije, ki se je pred povratkom v domovino nastanila v nekem tržiškem hotelu. Žensko so ovadili zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah, našli so tudi torbico, ki so jo istega dne vrnili lastnici.