Potniki mestnega prevoza in PC-pogoji

Med osnovne storitve, za katere je od ponedeljka dalje obvezno izpolnjevanje PC-pogojev (cepljenje ali prebolelost), sodi tudi potniški promet, lokalni in na daljše proge. Kdor vstopi na avtobus mestnega omrežja podjetja Trieste Trasporti, mora s sabo, poleg vozovnice in osebnega dokumenta, imeti še covidno potrdilo, t.i. super green pass. Kako so vozniki, podjetje in potniki doživljali prve dni po uvedbi strožjih vladnih ukrepov za zajezitev pandemije smo poizvedovali pri dveh voznikih in Micheleju Scozzaiu, odgovornemu za stike z javnostmi za podjetje Trieste Trasporti.

Potnikov je od ponedeljka na javnem prevozu manj. Upad prisotnosti pa pripisujejo predvsem strahu pred okužbo. Pravil se drži 99 odstotkov uporabnikov, le redki vstopajo na avtobuse brez potrebnih potrdil.

Novi predpisi pa povzročajo težave v podjetju. Zaradi karanten in zahteve po izpolnjevanju PC-pogojev je odsotnih voznikov dan za dnem več.