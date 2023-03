Potovanje skozi čas z Anno Loro

Prvi pomladanski vikend bo v Slovenskem stalnem gledališču glasbeno obarvan. Po glasbeno-gledališko predstavi Bodi Gledališče!, v kateri Brane Završan in ekipa celjskega gledališča zapojeta in zaigrata svojo ljubezen do gledališkega poklica, se jutri v tržaški Kulturni dom vračajo glasbene matineje.

Ob 11. uri bo tako v foajeju balkona SSG na sporedu zadnja glasbena matineja letošnjega cikla, ki nastaja v sodelovanju z Glasbeno matico. Protagonistka bo priznana italijanska harfistka Anna Loro, ki koncertira kot solistka in v komornih skupinah v okviru pomembnih festivalov, koncertnih sezon in ustanov, kot so Salzburški festival, Družba kvarteta v Milanu, Musikverein na Dunaju.

Anna Loro, rojena v kraju Desenzano del Garda, je študirala na konservatoriju v Veroni v razredu prof. Mirelle Vita. Prejela je prve nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Docentka na konservatoriju Luca Marenzio v Brescii bo izvedla program s skladbami Brittna, Faureja, Debussyja, Bonamicija, Spohra in Srebotnjaka. Koncert bo potovanje skozi različne dobe in stile, ki pričajo o vlogi harfe v glasbi 19. in 20. stoletja. Blagajna gledališča bo odprta uro pred začetkom koncerta.