»Potrebujemo pogum in previdnost«

Letošnja Barcolana bo zelo drugačna. Čeprav je slogan 52. jadralnega praznika Together - Skupaj ne bomo nikoli tako narazen kot letos. A to predsednika jadralnega kluba SVBG Mitja Gialuza ne skrbi, saj je prepričan, da nas epidemija koronavirisa ne sme ustaviti. Lahko gremo mirno naprej, a seveda pod pogojem, da upoštevamo celo vrsto ukrepov za preprečitev širjenja virusa. »Varovanje zdravja je na vsakem koraku na prvem mestu, delali smo brez predaha že od letos spomladi,« je v zadnjih dneh večkrat dejal predsednik Barcolane, s katerim smo se pogovarjali v preteklih dneh.

Letos so odpovedali celo vrsto velikih prireditev. Vi ste šli proti toku in se odločili, da jadralni dogodek bo. Glede na to, da se je celotna organizacija izkazala za zelo zahtevno misijo, obžalujete morda to odločitev?

Seveda bi bilo lažje vreči puško v koruzo in se odpovedati vsemu. Priznam, da smo v določenem trenutku tudi pomislili, da bi bilo bolje, če bi vse skupaj odpovedali. A skriti glavo v pesek kot noj bi bilo preveč enostavno. Virus bo med nami še nekaj časa, z njim se moramo naučiti živeti. Pri tem pa tudi upoštevati celo vrsto ukrepov za preprečitev širjenja virusa. Vsak posameznik je odgovoren za svoje obnašanje. Mi gledalcem in obiskovalcem na vsakem koraku priporočamo ohranjanje varne razdalje in izogibanje gneči, nošnja zaščitnih mask pa je tako ali tako obvezna. Ne pozabimo, da sta Barcolano vedno povezovala pogum in odgovornost. In tako bo tudi letos.