Pozabljena obala med Nabrežino, Križem in Grljanom

Obalni pas med Nabrežino in Grljanom je znova predmet medijske pozornosti in političnih razprav, ki so stalnica zadnjih let, ne da bi razmišljanjem in predlogom nato sledili konkretni koraki, torej dejanja. Takšno klavrno usodo je doživel tudi podrobni prostorski načrt za tržaško obalo (ozemlja devinsko-nabrežinske, tržaške in miljske občine), ki ga je po naročilu deželne vlade leta 2000 izdelal znani arhitekt Luciano Semerani. Stal je 200 tisoč evrov, do danes pa je v glavnem mrtva črka na papirju, žal.

Semerani je s sodelavci že pred devetnajstimi leti predlagal, da bi Obalno cesto »deklasirali« v turistično-panoramsko cesto, ob njej uredili kolesarsko stezo ter ob morju pešpot od Grljana do Sesljana. Na celotnem pasu pod Obalno cesto bi morali tudi zaradi posebnih hidro-geoloških značilnosti območja močno omejiti, če že ne izključiti nove gradnje ter uvesti strožja pravila za obnavljanje stavb. Tržaška občinska uprava je Semeranijev projekt enostavno prezrla, v Nabrežini in v Miljah pa so pripravili nekaj precej obrobnih dopolnil. Skratka, pozabljen načrt, ki bi prišel še kako prav, a za katerega občinske uprave niso pokazale zanimanja, kar velja tudi za Deželo, ki ga je naročila in plačala.