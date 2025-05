Požar in eksplozija v Ulici Carmelitani na Greti

V stanovanju, ki je v tretjem nadstropju petnadstropne stavbe v Ulici Carmelitani 7 na Greti, se je malo po 4. uri vnel požar in je prišlo do eksplozije. V njem sta bila ženska z mladoletnim vnukom, ki sta se pred ognjem in gostim dimom zatekla v stranišče. Gasilci so ju uspeli rešiti, prav tako so iz gorečega stanovanja rešili tudi njunega psa. Gasilci so evakuirali celotno stavbo in so požar pogasili.

Reševalci službe 118 so na kraju nudili pomoč dvanajstim stanovalcem, od katerih so jih šest odpeljali v katinarsko bolnišnico. Med njimi je bila tudi nosečnica. Gasilci so zavarovali stavbo in bonificirali požarišče, na kraju so bili tudi policisti. Ob 9. uri so bili gasilci še na delu in so odpravljali posledice požara. Pogorelo stanovanje in stanovanje v četrtem nadstropju nad njim, ki ga je požar poškodoval, sta nevseljiva. Ostali evakuirani prebivalci pa so se lahko vrnili na svoje domove.