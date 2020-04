Pozitivna poteza za mesto, a hud udarec za lastnike

Obnova železniškega odseka Bohinjske proge, ki povezuje zgodovinsko postajo pri Sv. Andreju z Opčinami in tržaško pristanišče s terminalom na Fernetičih, je eno izmed pomembnejših del, ki so bila v teh letih opravljena na Tržaškem. Ponovna vzpostavitev poti iz središča Trsta do državne meje pomeni za mesto velik korak naprej v smeri alternativnega prevažanja blaga in razbremenitve cestnega prometa tovornih vozil.

Na železniški progi, katere dober del se vije med stanovanjskimi hišami v gosto obljudenih predelih mesta, je do marca letos le redkokdaj vozila kaka lokomotiva ali turistični zgodovinski vlak. Pa tudi tega že več let ni bilo. Zato so se stanovanja in hiše, ki se nahajajo ob železnici, prodajala po rednih ali celo višjih cenah, kot da bi bila železniška proga dodana vrednost, ki poskrbi za veselo kratkočasenje, ko z balkona ali okna lahko spremljaš kako lokomotivo, ki švigne mimo enkrat mesečno.

Zdaj pa se za lastnike nepremičnin na omenjenem območju pripravlja nova slika. Kaže namreč, da se bo po Bohinjski progi vozilo več tovornih vlakov na dan, ki se po dolžini, teži in hrupu bistveno razlikujejo od same lokomotive ali potniškega zgodovinskega vlaka.

»Obnova železniškega odseka je nedvomno pozitivna poteza za celoten tržaški nepremičninski trg. Nova povezava pomeni gospodarski in turistični korak naprej za mesto,« je povedal Stefano Nursi, tržaški pokrajinski predsednik zbornice poklicnih nepremičninskih posrednikov Fiaip. »Prodaja nepremičnin, predvsem tistih za turistično rabo, je bila na Tržaškem doslej v porastu, Bohinjska proga pa je le dodana vrednost. Čisto obratno pa velja za lastnike tistih nepremičnin, ki so v neposredni bližini železniške proge. Trda jim prede, saj so se tam doslej hiše prodajale, kot da bi bila železnica “mrtva”,« je obrazložil Nursi in dodal, da je izguba v vrednosti v tem primeru velika. »Na povprečni vrednosti lahko stanovanje ali hiša izgubi do 20 odstotkov svoje vrednosti. To se sicer zgodi povsod, kjer se v naseljenem območju pojavijo nove infrastrukture, ki kalijo mir, kot je na primer nov cestni odsek ali v tem primeru gost železniški promet. Delno se lahko bivanje s hrupom omili, če upravitelji del ali v tem primeru proge nastavijo sistem zvočne izolacije, ki pa jih v tem primeru niso.«

Manjša in večja stanovanja, dvojčki in hiše v gozdu, prav vse kategorije so vpletene v to zgodbo. Pri obnovi ali gradnji hitrih cest v neposredni bližini naselij, je postavitev sistemov zvočne izolacije predvidena.

Izredne razmere, ki jih v tem času doživljamo, prinašajo tudi na tem področju celo vrsto posledic. Težko je razumeti, kako bo pandemija koronavirusa vplivala na nepremičninski trg. »Slika je zelo kompleksna in še ne vemo, kakšne bodo posledice širjenja virusa in vladnih ukrepov. Res pa je, da je v primerjavi z drugimi področji nepremičninski trg veliko bolj stabilen. Trenutno se še ne govori o krizi, čeprav je na gradbenem področju vse ustavljeno in so odkupi zamrznjeni. V primeru močne krize na trgu dela bomo posledice občutili tudi na našem področju. Brezposelnost lahko močno vpliva, saj kdor je brez dela ne kupi novega stanovanja,« je še dodal Nursi.