»Prvič smo se odločili, da bomo ponudili možnost spoznavanja računalniškega programiranja za dve starostni skupini. Prva sprejema otroke od 9 do 11 let, druga pa od 12 do 15 let, a če se bo prijavil kakšen šestnajstletnik, ga bomo rade volje sprejeli,« je povedal ravnatelj dijaškega doma Gorazd Pučnik. Enkrat tedensko bodo tečajniki povezani eno uro z mentorji Zavoda za računalniško izobraževanje Ljubljana.

Slovenski dijaški dom Srečka Kosovela, v sodelovanju z Zavodom za računalniško izobraževanje Ljubljana, ponuja za šolsko leto 2020-2021 zanimive tečaje, s katerimi namerava otroke in mlade od 9 do 15 let približati svetu programiranja z Mladinsko šolo računalništva.

»Poznati programiranje bo v prihodnosti pomenilo biti pismeni. Za tiste, ki jim to spoznanje leži, lahko v programiranju od devetega leta dalje dobijo svoj konjiček. Tečajem je mogoče slediti v skupini ali individualno, usklajeno z urnikom učencev in dijakov. Logika pri programiranju je predvsem za mlajšo skupino zelo igriva, predvsem pa koristna, saj na programiranju sloni vse to kar novega nastaja. Tečaja sta zahtevna, a vse prej kot dolgočasna. Zavod za računalniško izobraževanje prisega na kakovost pri podajanju vsebin,« je dodal ravnatelj.

Pouku bo mogoče slediti od doma. Pred začetkom tečajev bodo potekale poskusne urice, 18. in 25. novembra ter 2. decembra. Prve ure tečajev bodo namenjene spoznavanju in povezovanju na daljavo, nato pa bo steklo delo. Vpisovanje bo možno do 14 dni po začetku pouka. Tudi januarja 2021, ob začetku drugega polletja, se bo mogoče vpisati.

Prijave sprejemajo po pošti, na elektronski naslov urad@dijaški.it in faxu na št. 040 573142. Več informacij o vpisovanju na št. 040 573141 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Informacije o pouku in vsebini tečajev so na voljo na spletni strani www.zri.si.