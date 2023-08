Pozor na goljufe

V teh dneh so na tržaški kvesturi opazili vrtoglavi porast goljufij na račun starejših občanov. Samo v sredo so policisti prejeli deset pozivov o poskusu goljufije, od katerih je eden bil za goljufa uspešen. V preteklem tednu pa je poskusov bilo osem. Podatek je včeraj posredovala Delfina Di Stefano, vodja kriminalističnega oddelka tržaške policije, na srečanju z novinarji pri barkovljanski fontani. Tu so patrulje s kombijem policije mimoidočim delili informacije, kako prepoznati prevarante, in obenem nadaljevali s stalno kampanjo To ni ljubezen proti nasilju nad žensko.

»Starejšim se približujejo večinoma moški.Predstavijo se kot odvetniki, policisti ali prijatelji njihovih otrok. Povedo jim izmišljeno zgodbo o nesreči, v kateri sta sin ali hčerka vpletena, predvsem pa kriva in zato potrebna večje vsote denarja,« je pojasnila Di Stefano. Nekateri, je dodala, se po telefonu pretvarjajo, da so ponesrečeni otroci žrtve in jo prepričujejo, naj prisluhne nenapovedanemu gostu. »Večina ne naseda neresnični zgodbi, včasih pa se zgodi, da je starejši zmeden in dobronamerno pristane zahtevam.« Goljufi odnesejo tako gotovino, zlato in druge dragocene predmete, ki jih ima žrtev v hiši, zelo verjetno prihranke in spomine celega življenja, ki jih žrtev v trenutku izgubi. Če pa pri sebi nima dragocenih predmetov in denarja, pospremijo osebo do bankomata ali celo v banko, in ji izpraznijo račun.