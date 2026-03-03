Pozor na goljufijo obnove zdravstvene izkaznice

Tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi opozarja, da te dni mnogi uporabniki in uporabnice prejemajo lažna sporočila elektronske pošte, ki jih pozivajo k obnovi zdravstvene izkaznice. Ne gre pa za uradna obvestila, temveč za phishing kampanjo, s katero hočejo goljufi pridobiti osebne in občutljive podatke, so posvarili. Sporočila uporabnike vabijo, naj kliknejo na povezavo, preko katere naj bi obnovili zdravstveno izkaznico.

Zbrane podatke lahko goljufi prodajo drugim morebitnim odjemalcem, lahko pa tudi ponaredijo dokumente ali pa zbrano gradivo izkoristijo v druge nezakonite namene, so še navedli.

Kako se zaščititi

Asugi torej uporabnike svari, naj ne kliknejo na povezave v sumljivih elektronskih sporočilih in naj ne posredujejo osebnih podatkov. Obenem poudarjajo, naj sporočilo nemudoma izbrišejo. Italijansko ministrstvo za zdravstvo namreč ne pošilja tovrstnih sporočil in zlasti ne zahteva posredovanja osebnih podatkov, so pojasnili.

Zdravstvena izkaznica velja šest let. Če je uporabnik ne izgubi ali mu je ne ukradejo, ni treba vložiti nobene zahteve za obnovo. Novo izkaznico pošlje ministrstvo posameznikom na dom.