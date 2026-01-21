Prava sramota v Brojnici pod Križem

»Za Brojnico smo morali vedno skrbeti sami. Ko je morje naplavilo na obalo lesne in druge odpadke, smo sami počistili plažo. In ko so se tam dogajale zabave, smo dan kasneje pospravljali za žurerji. Novembra leta 2023 je morala naša družina na nek način sama odpraviti veliko škodo, ki sta jo povzročila pobesnelo morje in veter,« pravi gospa Jolanda Tretjak iz Križa. S pokojnim možem Srečkotom, po domače Bibcem, je odprla in nato dolgo let vodila znano ribjo gostilno Bellariva, katere vajeti je nato prepustila mlajši generaciji družin Tretjak in Paulina.

Jolanda in njena vnukinja Mateja Paulina sta nas opozorili na razpadajočo stavbo v bližini gostilne, kjer so nekoč tržaške šolske sestre vodile poletno dekliško kolonijo. To je dejansko montažna zgradba, ki jo je močno načel zob časa, in nihče se ne zanima zanjo. Formalno je lastnica poslopja tik ob morju tržaška občinska uprava. Jolanda se spominja, kako je bila nekoč stavba brez elektrike, koloniji pa jo je nekaj časa brezplačno nudila družina Tretjak.

Zemljišče je bilo nekoč predmet lastninskega spora med občino in Agencijo za javno dobro, ki je lastnica ožjega obalnega pasu. Kakorkoli že, je zapuščeno poslopje, ki bo kmalu ostalo brez zaščitne železne ograje, nevarno, in predstavlja pravo sramoto za Brojnico.