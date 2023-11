Prave naložbe ob pravem trenutku

Dobitnica letošnjega zlatega sv. Justa novinarskega sindikata Assostampa je Univerza v Trstu ob svoji stoletnici ustanovitve. Ponosa nad novim priznanjem včeraj ni skrival rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda.

Znanje, kultura, izobraževanje, mladi, rast, uveljavljanje. Vse to je univerza. Kako ste ponosni na novo priznanje?

To je za našo univerzo v prvi vrsti veliko zadoščenje in hkrati priznanje za njeni zgodovino in pa vlogo, ki jo je odigrala v mestu. Univerza se je na noge postavila pred drugo svetovno vojno, med njo močno trpela, vztrajala v letih, ko Trst še ni pripadal Italiji, in se razbohotila v času, ko je mesto doživelo preporod. Sedaj pa naj kar naprej rastimo, tako kot naše mesto.

Prav gotovo je trenutek izjemen tudi za univerzo, ki beleži sila dobrodošle podatke: 22 odstotkov več vpisov, 11 odstotkov več tujih študentov. Kaj je botrovalo k temu poskoku?

Nedvomno je več faktorjev vplivalo na eklatantne številke. Začnem lahko pri mestu, ki se vse bolj uveljavlja. Tako v Italiji kot tudi v tujini so se zavedali, da je kakovost življenja v Trstu zelo dobra, da je mesto izjemno dinamično in vabljivo. Živimo namreč v znanstveno in kulturno zelo živahnem okolju, imamo številne nacionalne in mednarodno priznane raziskovalne ustanove, ki prispevajo k temu, da je Trst z znanstvenega vidika priljubljena destinacija. Lahko smo ponosni, da so večino teh ustanov ustanovili profesorji tržaške univerze, ki se je izkazala kot nek katalizator.

Potem so tu izbrani koraki, ki se obrestujejo - povečali smo ponudbe študijskih programov, tudi teh v angleškem jeziku, vse več je naložb vanje in kajpak vlaganja v človeški kapital.