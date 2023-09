Pravična trgovina praznuje 30 let

Na življenjski torti tržaške Pravične trgovine Senza Confini Brez meja se je nabralo pomembnih 30 svečk. Med skupino prostovoljcev, pravzaprav prostovoljk, ki jo upravljajo v Ulici Torrebianca, je od vsega začetka, se pravi od avgusta 1993, tudi Slovenka Marija Besednjak. Z njo smo se pogovorili o tem, kaj se je dobrega in slabega nabralo v tem obdobju, ter kakšno praznovanje načrtujejo.

Da je to res lepa doba, je ocenila sogovornica. V Italiji se je ideja o pravičnejši družbi, solidarnosti, zagotavljanju dostojnih delovnih in življenjskih razmer vsem prebivalcem sveta ter trženju izdelkov po načelu etične proizvodnje začela širiti v začetku devetdesetih let, na Južnem Tirolskem. »To so bila leta močne socialne angažiranosti, sledila so si zborovanja svetovnih mrež ljudi, ki so si prizadevali za etični razvoj na področju okolja in človekovih pravic in želeli uveljaviti pravično ekonomijo, ki bi temeljila ne na dobičku, pač pa na dobrobiti širše skupnosti ljudi,« se je spominjala. Prvotni sedež v Ulici XXX. ottobre je postal pretesen, nov dom v Ulici Torrebianca je razpolagal tudi s prostorom za srečanja, druženje. »V Pravični trgovini ne gre samo za to, da se prodaja nekaj, kar je pravično pridobljeno, ampak tudi za to, da se širi informacije ali kritične ocene glede običajnega trgovanja oz. proizvodnje ter za ponujanje pozitivnih alternativ.« V prvih letih so Trst obiskovali proizvajalci, delavci, kmetovalci iz Indije, Šri Lanke, Madagaskarja, Vietnama, Južne Amerike in Afrike, ki so predstavili svojo življenjsko in delovno situacijo v okviru konzorcija (sprejemljive delovne razmere, pravična plača, otroci obiskujejo šolo, urejeno zdravstvo, dostojni bivalni prostori) v imenu enakosti in enakopravnosti ter kajpak naravnih proizvodov brez uporabe v kmetijstvu škodljivih snovi.

Sobotni veselo-resni praznik

Razmišljali so, ali bodo praznovali veselo ali resno in se odločili, da bo to kar oboje. Z gosti, prijatelji in sopotniki se bodo jutri od 16. ure v prostorih grafične šole Sbisà (ravno nasproti Pravične trgovine) lotili preteklih in prihodnjih izzivov. Po branju za otroke bo ob 17.30 beseda tekla o dobrih praksah in primerih etične ekonomije, ki jih bodo ponudili predsednik združenja Libera Terra Mediterraneo Francesco Paolo Citarda, Fabio Inzerillo od zadruge La Collina in Irančanka Ala Azadkia, ki živi v Trentu in je v domovini ustanovila zadrugo žensk Shirin Persia in je vključena tudi v mednarodno mrežo Slow Food. »Ženske ročno tkejo bombažne izdelke - šale in bluze, ki jih tiskajo z žafranovimi cvetovi in barvo. Pri oblikovanju nakita raziskujejo in obnavljajo stare tradicije.« Sledilo bo druženje s koncertom skupine Bachibaflax in pravično-solidarnostnem aperitivu z dj-em Stevom Selecterjem. Ob 20.30 pa bo čas za svečke na rojstnodnevni torti.