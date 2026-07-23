Pravljice vabijo pod senčnik

Na plaži Castelreggio bodo jutri spet zaživele Pravljice pod senčnikom, ki v Sesljanski zaliv vabijo otroke na sproščene trenutke ob pravljični urici, ustvarjalni delavnici in širokem izboru knjig za izposojo na dom. Ob 10.30 bo na običajnem mestu, pri bivšem vhodu na kopališče, otroke pričakala profesorica slovenščine in gledališka pedagoginja Julija Berdon. Poslušali bodo pravljico o prav posebni kraljični, ki se je odločila, da bo kar sama prijela usodo v svoje roke in pred hudobnim zmajem rešila ugrabljenega princa. Zgodbo Princeska v papirnati vrečki sta ustvarila pisatelj Robert N. Munsch in ilustrator Michael Martchenko iz Kanade.

Jutri in še dvakrat

Prejšnji teden je pravljična urica na plaži odpadla zaradi slabega vremena, zamujeno priložnost pa bodo nadoknadili v petek, 7. avgusta, z dodatnim srečanjem. V letošnjem poletju se bosta tako ob jutrišnji zvrstili še dve Pravljici pod senčnikom, ki ju bodo popestrile gledališka in televizijska igralka Lara Komar (31. julija) ter glasbena pedagoginja Valentina Pieri in amaterska gledališka igralka Melita Malalan (7. avgusta). Pripovedovanju bo kot običajno sledila krajša kreativna delavnica, primerna za otroke od 3. leta starosti. Omogočena bosta tudi izposoja in vračilo gradiva na plaži, in sicer od 9. do 12. ure.

Tudi tokratna izvedba pravljičnih uric na plaži, v organizaciji Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice, poteka pod pokroviteljstvom Občine Devin-Nabrežina in s podporo upravljalcev plaže. Obiskovalce spominjajo, da je dostop do Sesljanskega zaliva mogoč tudi z avtobusom št. 70, ki odpotuje izpred nabrežinske občine, ali s potniško ladjo Delfino Verde z odhodi iz Trsta, Grljana, Devina in Tržiča. Večje organizirane skupine pa knjižničarke naprošajo, da predhodno najavijo svojo udeležbo na posamični pravljični urici.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.knjiznica.it, na telefonskih številkah 040 635629 ter 040 9896153 ali na elektronskem naslovu mladinskioddelek@knjiznica.it.