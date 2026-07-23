Samo še danes vpis na olimpiado klanf

Samo še danes se je mogoče na tej povezavi vpisati na najbolj zabavno in noro tekmovanje v skokih v vodo, olimpijado klanf. Dogodek prireja društvo Spiz v kopališču Ausonia v soboto od 13. ure dalje. Otroci, odrasli, starejši, čisto vsi se bodo lahko pognali v vodo na čim bolj kreativen in izviren način. Cilj vsakega nastopa je namreč čim višji pljusk vode v zrak. Nastope tekmovalcev bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo bo moče seveda podkupiti s prigrizki in pijačo. Letošnja olimpijada je že 19. po vrsti, prireditev, ki je nastala skorajda za šalo, danes na tržaško kopališče privablja na desetine skakalcev v morje.