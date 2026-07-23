Na obzorju izrazit vročinski val

Zadnji izračuni, ki jih bo treba zaradi oddaljenosti termina še potrditi, ob prehodu meseca oz. od zadnjih julijskih dni, kažejo na možnost novega, po vsej verjetnosti izrazitega vročinskega vala,

Bolj svež zrak, ki priteka za torkovo hladno vremensko fronto, je prinesel normalizacijo temperatur. Večje vročine do vključno ponedeljka ne bo. Prevladovalo bo sončno vreme z občasno spremenljivostjo in temperaturami, ki bodo povečini pod 30 stopinjami Celzija ali okrog 30 stopinj Celzija. Občasno bo nekaj nestanovitnosti s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, možnost se bo povečala zlasti danes in v nedeljo. Nato se bo zlasti od torka ali srede ozračje otoplilo.

Ob poglabljanju višinske doline nad zahodnim Sredozemljem bo proti nam zlasti v nižjih in srednjevisokih plasteh ozračja od jugozahoda pritekal zelo vroč zrak.

Po zdajšnjih izračunih naj bi se od zadnjih dni v juliju ali prvih v avgustu temperatura na višini 1500 metrov v prostem ozračju za dober teden ali kakšen dan več redno zadrževala nad 20 stopinjami Celzija, več dni pa celo nad 25 stopinjami Celzija. Šlo naj bi, če bodo računi potrjeni, za eno najtoplejših zračnih mas, ki je kdaj dosegla naše kraje.

Vročinski val bo v pritrdilnem primeru izrazit. Najvišje dnevne temperature bi se lahko na Goriškem nekaj dni povzpele do okrog ali rahlo nad 40 stopinj Celzija, tropske noči pa naj bi beležili tudi na Kraški planoti. V tem času naj bi prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno nestanovitnostjo. Kaže, da bi se vročinski val lahko zavlekel vsaj do okrog 8. avgusta, ko bi moral anticiklon počasi popuščati.