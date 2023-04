Pravo identiteto odkrili z daktiloskopskim dokazom istovetnosti

Policisti so v Štivanu ustavili državljana Albanije in ga vprašali dokumente. Ugotovili so, da gre za moškega na begu. Na dokumentih je bil sicer naveden lažen priimek, njegovo pravo identiteto pa so odkrili na podlagi fotografije in daktiloskopskih podatkov oz. daktiloskopskim dokazom istovetnosti. V zaporu mora prestati petletno kazen zaradi tatvin in ropov, ki jih je opravil med letoma 2008 in 2012 v pokrajinah Lucca in Massa. Plačati pa mora tudi 1515 evrov kazni. Moškega, 45-letnega M.S., so aretirali in prepeljali v tržaški zapor.