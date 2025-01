Srbski pravoslavni verniki se zaradi uporabe drugačnega koledarja tudi v Trstu pripravljajo na božič. Po tradiciji ta predstavlja konec 40-dnevnega posta, ki se bo končal v ponedeljek, 6. januarja, na t. i. badnji dan (božično vigilijo).

Ob 18. uri bodo v cerkvi sv. Spiridona prevzeli badnjake, to je slamo in hrastove veje. Ti predstavljajo okolje, v kakršnem se je rodil Jezus, ki jih verniki odnesejo domov in zažgejo. Praznovanje se bo nato v torek, 7. januarja, nadaljevalo z božično liturgijo.