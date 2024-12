Praznični dogodki vabijo na druženje na Opčinah

Prihajajoči prazniki so za konzorcij Skupaj na Opčinah tako kot vsako leto priložnost za povezovanje skupnosti v sklopu številnih dogodkov, ki bodo krojili decembrske in januarske dni. Božič z nami na Opčinah podpirajo Občina Trst oz. vzhodnokraški rajonski svet ter Zadružna kraška banka Trst Gorica, moči in ideje pa so ponudila številna društva in organizacije, ki so dejavne v vasi.

Kaj se bo dogajalo, je v tržaški dvorani občinskega odbora predstavila predsednica konzorcija Nadia Bellina ob številnih protagonistih dogajanja, ki so predstavili svojo ponudbo. Gostiteljica, podžupanja Serena Tonel, se je zaustavila pri trgovcih, ki so hrbtenica skupnosti, katerim se ob tej priložnosti pridružujejo društva s svojo bogato dejavnostjo. Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta pa je dodala, da so prevzeli koordinacijo številnih prazničnih pobud od Opčin do Bazovice.

Lučke bodo danes ob 17. uri prižgali pred Prosvetnim domom ob nastopu Moškega pevskega zbora Kraški dom pod vodstvom Vesne Guštin, jutri bo ob 15.30 praznik v domu za starejše občane Antonella, čemur bo sledila maša, ki jo bo daroval župnik Franc Pohajač.

V četrtek se bo ob 15.30 bradati sv. Miklavž pripeljal na Škavenco in delil sladkarije otrokom, medtem ko bodo ob 16. uri slovesno prižgali lučke na božičnem drevesu, takoj zatem pa še pri jaslicah v Proseški ulici.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.