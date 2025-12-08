Praznično vzdušje od Brega do Krasa

Vsepovsod že vlada praznično vzdušje. Po prihodu Miklavža, ki je razveselil najmlajše, je odštevanje do božiča in novega leta 2026 v polnem teku. Decembrski prazniki so na Tržaškem tudi priložnost za druženje in odkrivanje lokalnih kulturnih tradicij. Vsako leto kulturna društva na območju občine Dolina pripravijo bogat kulturni program, ki obsega vrsto koncertov in dogodkov ter pod imenom Božič v Bregu traja do konca januarja.

Praznično dogajanje so včeraj popoldne uvedli na Gorici v Boljuncu s prižigom prazničnih lučk. Na prizorišču pa je bilo nadvse živahno, saj je dogodek med drugim spremljala glasba Pihalnega orkestra Ricmanje in Pihalnega orkestra Breg.

Jutri popoldne bodo praznično »zasijale« še Opčine. Ob 17. uri se bo sicer z rahlo zamudo na Škavnico pripeljal Miklavž, ki bo obdaril otroke. Nato bodo prižgali božične lučke, tamkajšnje drevo in jaslice na Proseški ulici. Sicer kraška vas ponuja v tem času pod okriljem niza Na Opčinah ... Božič z nami marsikaj. Prireja ga konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju z Občino Trst, rajonskim svetom za vzhodni Kras ter s krajevnimi trgovci, župnijo in društvi.