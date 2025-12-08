Tržaški orjaški ventil tik pred vstopom v Guinnessovo knjigo rekordov

V Trstu se z novim podvigom potegujejo za vstop v Guinnessovo knjigo rekordov. Tržaško podjetje Orion Valves je namreč izdelalo orjaški ventil na področju naftne industrije, ki bi lahko bil največji na svetu. O načrtu, zahtevnih pripravah in povezanih sanjah smo se na Primorskem dnevniku že pred letom dni pogovorili z lastnikom in izvršnim direktorjem Luco Farino. Zdaj pa je rekord tik pred uresničitvijo. Ventil bodo v četrtek (11. decembra) predstavili širšemu občinstvu. Sodnik Guinnessove knjige rekordov bo uradno preveril in certificiral, če gre res za največji do zdaj zgrajeni ventil.

120 ton in 114 palcev premera

Naprava je težka 120 ton in njen premer naprave meri 114 palcev (13.950 milimetrov). Dosedanji rekord je dosegel ventil s premerom 108 palcev. Tržaške predstavitve se bo udeležilo približno 500 gostov, med katerimi je več predstavnikov oblasti in uglednih imen. Med temi so predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, tržaški župan Roberto Dipiazza ter zastopniki podjetij Saudi Aramco in Hyundai, ki sta naročnika in partnerja v industrijskem projektu.

Ventil so zasnovali za industrijski objekt Amiral, ki nastaja v Jubailu v Savdski Arabiji, kot del skupne naveze družb Saudi Aramco in TotalEnergies. Vgradili ga bodo v tamkajšnji sistem zbiralnikov in bo eden izmed ključnih sestavnih delov naftnega obrata.

Po potrditvi rekorda bodo ventil v prihodnjih mesecih po morju pretovorili v Savdsko Arabijo, so napovedali.