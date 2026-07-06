Aretirali so lažnega karabinjerja

Prepričan je bil, da bo opeharil in okradel starejšo žensko, nanj pa so čakali tržaški kriminalisti, ki so mu nataknili lisice. Lažni karabinjer je tako končal za zapahi koronejskega zapora.

Tržaški policisti so preteklega 17. junija aretirali 30-letnega goljufa, novico o aretaciji so sporočili danes. Na varnostne organe se je namreč obrnila osebna negovalka starejše ženske, ki prebiva v Ulici Rossetti. Ugotovila je, da je žrtev kontaktiral goljuf, izdajal se je za lažnega karabinjerja in od nje zahteval, naj mu izroči gotovino in druge dragocenosti.

Kriminalisti so na goljufa čakali v zasedi, zasačili so ga, ko je nameraval stopiti do žrtvinega stanovanja in ga aretirali. Po nalogu tržaškega tožilstva so preiskali tudi hotelsko sobo, ki jo je goljuf najel za nekaj noči. Tam so našli denar in druge dragocenosti, ki jih je prevarant dan prej ukradel drugi žrtvi. Najdene dragocene predmete so vrnili zakonitemu lastniku, goljufa pa odvedli v tržaški zapor.

Policisti opozarjajo predvsem stasrejše občane in njihove sorodnike, naj ne nasedajo goljufom, ki se izdajajo za lažne karabinjerje ali pripadnike drugih varnostnih organov. Ko jim kdo telefonira in od njih zahteva denar ali druge dragocenosti, je pomembno, da ne nasedejo goljufiji in nemudoma pokličejo na interventno številko 112.