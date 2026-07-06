Albansko drogo prodajali tudi v Sesljanu

Tržaški finančni policisti so razbili mednarodno kriminalno organizacijo, ki je iz Albanije v Italijo tihotapila velike količine prepovedanih drog in jih nato preprodajala v različnih krajih v severni in srednji Italiji. V poletnih mesecih so preprodajalci opojne substance strankam ponujali predvsem v obmorskih krajih, kjer delujejo klubi in hoteli ter kopališča, tudi v Sesljanu. V sklopu preiskave King George, ki jo je vodilo milansko tožilstvo, specializirano za boj proti mafijskim organizacijam, so finančni policisti zasegli 98,7 kilograma drog, ovadili so 35 ljudi, 16 so jih aretirali. Obenem so zasegli tri pištole z izbrisano serijsko številko ter premoženje v vrednosti več kot enega milijona evrov.

Hudodelski združbi so finančni policisti prvič stopili na prste pri Latisani, v bližini Lignana, tam so aretirali dva preprodajalca in zasegli dva kilograma konoplje. Kmalu so ugotovili, da kriminalca pripadata večji organizaciji, ki je z lovkami segala vse do Lombardije in Ligurije. Vodenje preiskav je torej prevzelo protimafijsko tožilstvo v Milanu. Pripadniki finančne policije so več časa sledili tihotapcem in preprodajalcem drog, redno so jim prisluškovali in pozorno sledili njihovemu delu. Pripadniki tolpe so bili pri komunikaciji pozorni, uporabljali so kriptirane komunikacijske kanale, predvsem pa so redno zamenjevali SIM kartice in mobilne telefone, da jih varnostni organi ne be izsledili.

Drogo, konopljo, hašiš in kokain, so kriminalci v Italijo prek Balkana uvažali iz Albanije, skladiščili so jo v raznih stanovanjih in avtomobilskih garažah. V bližini Pavie pa so si uredili toplo gredo, v kateri so začeli sami gojiti konopljo. Zelo razvejana je bila tudi mreža »dilerjev«, ki so drogo prodajali strankam. Mamila so razpečevalcem na posamezne lokacije dostavljali kurirji. Drogo pa so strankam največkrat prodajali albanski državljani, ki so za ta namen pripotovali v Italijo, tu ostali največ tri mesece ter se nato vrnili v domovino, od koder so »v službo« prihajali drugi razpečevalci. Drogo so prodajali v krajih Brescia, Lecco, Siena, Monza, Brianza, Pavia in Savona, v poletnih mesecih pa tudi v Sesljanu, Gradežu, Jesolu, Caorlah, Bibioneju in Latisani.

Finančni policisti so v sklopu preiskav zasegli 77,7 kilograma konoplje (največ v kraju Sesto San Giovanni), 21 kilogramov kokaina, tri pištole z izbrisano serijsko številko in deset kosov hladnega orožja. Obenem so po nalogu tožilstva zasegli avtomobil znamke Alfa Stelvio, prirejen za prevoz droge, nepremičnine, druga vozila, gotovino in drage ure v skupni vrednosti 1,1 milijona evrov.