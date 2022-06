»Praznik«, ki v Miljah razdvaja

Ni bilo možnosti, da bi lahko počastitev 12. junija 1945 povezovala. Ni se zgodilo, ko je Trstu pred dvema letoma postal občinski praznik, tako ni bilo niti v Miljah, kjer so se v sredo pozno popoldne na seji občinskega sveta prvič uradno spomnili dneva, ko je jugoslovanska vojska po 40 dneh zapustila Trst in ga predala zavezniški vojaški upravi. Medtem ko je miljski župan Paolo Polidori v govoru opeval konec jugoslovanske »zasedbe, ki ni bila nič kaj manj strašna od fašizma ali nacizma«, je približno petdeset ljudi pod občinsko hišo na Trgu Marconi protestiralo proti njegovi odločitvi. Shod sta priredila državno združenje partizanov Vzpi-Anpi in sindikat Cgil, pridružili pa so se jim še drugi zagovorniki protifašističnih vrednot. Prisotni so bili tudi predstavniki Društva Slovencev miljske občine Kilijan Ferluga.

Vzdušje je bilo napeto, odkar je na začetku junija desnosredinski miljski občinski odbor prižgal zeleno luč, da bodo 12. junij odslej uradno obeleževali s tematskim programom. Sporni praznik je prva obsodila Stranka komunistične prenove, ki je odločitev označila za žalitev zgodovine. Kmalu so sledila še številna podobna kritična mnenja. Od župana so zahtevali, naj prekliče sklep, ta pa je vztrajal, saj je vanj trdno prepričan. Ravno Polidori si je namreč junija 2020 kot tedanji tržaški podžupan prizadeval, da bi v Trstu praznovali odhod jugoslovanskih partizanov. Potem ko je oktobra lani postal miljski podžupan pa je praznik uvozil še v drugo občino. Odhoda partizanov se sicer uradno spominjajo tudi v Gorici.

Pri Cgil in Vzpi-Anpi so prepričani, da gre za politično odločitev, ki nikakor ne spoštuje preteklosti tega območja in še manj ljudi, ki sta jim fašizem, nacizem in druga svetovna vojna povzročila veliko hudega.