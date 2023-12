Praznovanje 70-letnice RMV sklenil z izidom glasila

Taborniki Rodu modrega vala so zaključno proslavo ob 70. obletnici ustanovitve mladinske organizacije praznovali v Dijaškem domu v Trstu, kjer so Rod tudi ustanovili. Višješolce, gojence Dijaškega doma, je leta 1953 ob sebi zbral takratni ravnatelj Drago Pahor - Perun že nekaj mesecev pred uradno ustanovitvijo 18. decembra 1953. Simbolični kraj je tako v četrtek postal prizorišče zaključnega praznovanja, ki je sovpadal tudi z izidom taborniškega glasila Modri val. Slednji, ki je izšel po točno desetih letih, je bil tudi rdeča nit enourne prireditve, ki sta jo vodili urednici publikacije Klara Ukmar - sestra Zima in Tina Jarc - sestra Drina.

Bogat Modri val

Modri val na 69 straneh izpostavlja glavne mejnike delovanja Rodu modrega vala med letoma 2013 in 2023. Pisci, v glavnem zdajšnji člani rodove uprave, so pisali o preteklih taborjenjih, o akcijah v tem času, izpeljanih izletih, o delovanju Rodu med pandemijo, več je tudi krajših intervjujev, zbrani so tudi najlepši govori. V glasilu je v pogovoru o začetkih govorila ena izmed ustanoviteljic Rodu Nerina Drassich Švab - sestra Zala, Andrej Kuzmin - brat Klen je razkril, kako je nastala himna RMV, ki jo pojejo še danes, Katja Verginella - sestra Čaplja, pa je v zapisu strnila, kaj vse doživiš na taborjenju. S fotografijami bogato publikacijo je grafično uredil Peter Ferluga iz grafičnega podjetja Pika, pri izvedbi pa so Rod modrega vala finančno podprli SKGZ, Dežela FJK in Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.