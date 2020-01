Pred 60 leti se je batiskaf Trieste spustil na dno oceana

Na današnji dan pred šestdesetimi leti je ob 13.06 batiskaf Trieste, ki ga je zasnoval Auguste Piccard in upravljal njegov sin Jacques, dosegel rekord v globinskem potopu s človeško posadko. V Marianskem jarku v Tihem oceanu se je podmornica švicarske proizvodnje spustila do globine 10.916 metrov. Ob mladem Piccardu se je takrat v temne globine oceana spustil še poročnik vojne mornarice Združenih držav Amerike Don Walsh, ki je kar skozi pleksi steklo s pomočjo posebnih reflektorjev in brez nikakršnega monitorja ali druge tehnične pomoči lahko le nemo zrl v do tedaj nepoznan, čaroben podmorski svet.

Leta 1960 seveda še ni bilo digitalnih ali satelitskih pripomočkov, s pomočjo katerih smo danes oceansko dno kartirali skorajda v celoti. Da bi prostorsko točno določili brezno Challenger Deep oz. Izzivalno brezno, kjer se je batiskaf naposled spustil v globino, je bilo pred samim potopom potrebno izrisati zemljevid oceanskega dna, za kar so takrat uporabili celo eksploziv - jakost odmeva je določila namreč oddaljenost.