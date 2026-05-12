Pred Jamendolom jih je čakala pregrada

Predsednika Unije Istranov Massimiliana Lacoto je na poti k Jamendolu danes čakalo neljubo presenečenje. Dostop do zemljišča med Gropado in Bazovico je bil zaprt, na pregradi so visele oznake v italijanščini, da gre za zasebno lastnino. Kar dejansko drži.

»Fojba Plutone (italijansko ime za Jamendol, op. a.) je že leta cilj romanj in pomemben kraj spomina na poboj iz maja 1945, ko so slovanski in italijanski krajevni komunistični partizani ubili paznike koronejskega zapora in njegovega direktorja Ernesta Marija, nedolžne žrtve barbarstva titovcev,« je zapisal Lacota na Facebooku.

V objavi se je obregnil ob Slovence v Italiji, večinoma baje nostalgike Titovega režima, ki naj bi gradili spravo z zapiranjem dostopa do fojb in prikrivanjem »pobojev tisočih nedolžnih Italijanov«. Lacota je prefekta Giuseppeja Petronzija, tržaškega župana Roberta Dipiazzo in poslanko Nicole Matteoni pozval, naj ukrepajo.

Lastniki zemljišča po drugi strani navajajo, da so tablo s prepovedjo namestili predvsem zato, da preprečijo kako nesrečo, tudi hujšo, saj je območje brezna predvsem na spolzkem terenu nevarno.