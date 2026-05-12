Rekordno leto 2025 za teater Rossetti

»V gledališkem svetu se zelo pogosto dogaja, da se številke skrivajo. Slišimo za polne dvorane, ne poznamo pa prihodkov. Sami bijemo bitko za to, da bi se podatki, povezani z gledališko dejavnostjo, ponovno objavljali, vendar pri tem naletimo na precejšen odpor.« Tako je novinarje včeraj nagovoril predsednik Stalnega gledališča FJK - Il Rossetti Francesco Granbassi. Kot je poudaril, sami nimajo česa skrivati, prej nasprotno, saj gre za izjemne, rekordne številke, je prepričan. »Številke, ki odražajo delo in ljudi,« je namignil. Leta 2025 so na različnih predstavah našteli 277.064 obiskovalcev, kar je skoraj toliko, kot je skupaj prebivalcev Trsta in Vidma, je dejal. Tudi glede prihodkov ostajajo med vodilnimi gledališči celo na nacionalni ravni, saj se približujejo 15 milijonom evrov prihodkov, proračun za leto 2025 pa znaša nekaj več kot 17 milijonov evrov (med pandemijo ni dosegal 6 milijonov). »Računamo lahko na javno financiranje, ki je nujno in nepogrešljivo za našo dejavnost, vendar v primerjavi s skupnimi prihodki gledališča predstavlja le majhen delež. Javna podpora znaša okoli 20 odstotkov, preostalih 80 odstotkov prihodkov pa ustvarimo sami s prodajo predstav,« je pojasnil. Ob tem je ocenil, da javne ustanove - Dežela FJK, Promoturismo in Občina Trst - zanje niso zgolj vir financiranja, temveč strateški partnerji, ki razumejo pomen in dodano vrednost gledališča tudi za gospodarstvo območja. V zadnjih letih delujejo kot povezan sistem sinergij in sodelovanja, je poudaril.V gledališču Rossetti so zastor dvignili 471-krat v dvoranah Generali, Bartoli in 1954 ter na ostalih poletnih in muzejskih prizoriščih na območju. Več kot 30 je bilo domačih predstav, ostalo so bila gostovanja. Med najbolj priljubljenimi so bili pričakovano Alegria Cirque du Solieil (71.697 gledalcev), muzikala Cats (9447) in Mamma mia! (8500).