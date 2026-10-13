Pred leti le gledalec, slovenski krmar letos četrti na Barcolani

Na svoji prvi Barcolani je slovenski krmar Marjan Kočila z jadrnico Big Sky posegel v sam vrh. Podjetnik iz Kočevja je na Barcolano v preteklih letih prihajal kot gledalec, letos pa se je na slovito tržaško regato prvič podal tudi kot tekmovalec. In to na kakšen način! Z jadrnico Big Sky, slovenskim Volvo Ocean 65, je dosegel četrto mesto v skupni razvrstitvi in prvo mesto v svojem razredu (Super Maxi).

»Lepo je imeti občutek, da si v stiku z najboljšimi,« je po regati povedal Kočila, ki smo ga obiskali na krovu njegove jadrnice. Zadovoljstva po uspešnem nastopu ni skrival, čeprav je bila regata taktično zahtevna in so bile razmere nekoliko drugačne od pričakovanj.

Za uspehom Big Skyja ne stoji naključno izbrana posadka, temveč ekipa prijateljev, ki skupaj jadra že 30 let. Gre za neprofesionalno, a zelo izkušeno skupino jadralcev, ki so pred desetimi leti začeli tekmovati tudi z večjimi jadrnicami. Pri pripravah jim pomaga tudi trener Tomislav Bašić, olimpijski jadralec z bogatimi izkušnjami. »S Tometom je vse skupaj nekoliko lažje,« je povedal Kočila.

Da ne gre za začetnike, dokazuje tudi njihova tekmovalna zgodovina. Ekipa je že večkrat opozorila nase na zahtevnih offshore regatah, med drugim na hrvaški regati Jabuka, ki velja za eno legendarnih jadralskih preizkušenj v Jadranu. Ekipa je nastopila tudi na sloviti Rolex Middle Sea Race, na regati s startom in ciljem na Malti. Na približno 606 navtičnih milj dolgi progi morajo jadralci obpluti Sicilijo v nasprotni smeri urinega kazalca. In prav od tekmovalnega koledarja te regate bo odvisno, če se bo Kočila prihodnje leto vrnil na Barcolano.