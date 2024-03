Malo 14.30 so med Obeliskom in križiščem pri Selivcu pred Opčinami trčili mestni avtobus, avtomobil in skuter. Po prvih podatkih kaže, da ni bilo poškodovanih ljudi, medtem ko je na skuterju in na avtomobilu nastala gmotna škoda, avtobus pa je že odpeljal. Na kraju so lokalni policisti, ki preusmerjajo promet in preiskujejo vzroke nesreče. Kot kaže, naj bi nesrečo povzročila izsiljena prednost. Na Opčinah je bil zlasti v smeri Trsta promet oviran.