Pred pozidavo bodo zaščitili enajst območij

Pozidava enajstih območij na različnih koncih Trsta bo po novem nemogoča. Graditi ne bo več mogoče v nekaterih ulicah na Opčinah, na severnem in južnem delu Kontovelske rebri, na delu Proseka, na območju kamnoloma Faccanoni, v Ul. Damiano Chiesa, na cesti za Lonjer in še v nekaterih mestnih predelih. V občinski svet bo romal predlog sklepa, s katerim nameravajo zaščititi skoraj osem hektarjev parcel, ki so v prostorskem načrtu trenutno označene kot območja, ki lahko postanejo predmet cementifikacije.

O vsebini sklepa so danes govorili na sestanku komisije za javne gradnje in zelenje, predlog pa je predstavil pristojni za urbanizem v mestni vladi Michele Babuder, ki je prepričan, da bodo s tem ukrepom zajezili prekomerno pozidavo, ki so je bili v zadnjih letih deležni nekateri predeli, in da bodo na ta način prispevali k ohranitvi zelenih površin. Z novim načrtom upravljanja enajstih območij bi v prvi fazi zamrznili izdajanje gradbenih dovoljenj, čez dve leti pa bi ta območja črtali iz gradbenega dela občinskega prostorskega akta.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.