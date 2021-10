Pred pristaniščem solzivci (video)

Malo pred 11. uro so policisti začeli metati solzivec. Udeleženci protesta bežijo in je večina že zapustila kraj. Ul. Campi Elisi je blokirana. Protestnike porivajo proti nabrežju. Pred tem so policisti uporabljali tudi vodne topove.

Shod se je ob 11.30 pomaknil na Trg Irneri pred tržaški bazen Bianchi. Udeleženci protesta se po Sprahajališču Sv. Andreja pomikajo proti nabrežju.

Sprevod se nadaljuje po Sv. Vidu, udeleženci hodijo po stranskih ulicah. Del udeležencev na naj bi se odpravilo proti Naselju Sv. Sergija.

Policisti so identificirali pet oseb, do 11.30 naj ne bi bilo aretacij.