Pred sedežem dolinske občine urejujejo parkirišče

Občina Dolina je novembra lani za 70 tisoč evrov odkupila zasebno zemljišče, ki obsega skupno 1873 kvadratnih metrov nasproti občinskega sedeža oz. ob spomeniškem parku miru v Dolini. Na teh treh parcelah se je v preteklih tednih lotila urejanja novega parkirišča.

»Dela opravljajo naši občinski delavci. Lotili smo se jih takoj, saj krvavo potrebujemo parkirna mesta,« je povedal dolinski župan Sandy Klun. Pred občino se namreč večkrat ustvarja pravi prometno-parkirni kaos, saj je mest na razpolago premalo. Nekateri zato svoje vozilo parkirajo kar ob rob ceste, kar ne bi bilo dovoljeno, drugi pa se le odpeljejo nekoliko dlje, na parkirišče pri supermarketu, in se na kratko sprehodijo do občine. O ureditvi parkirišča je beseda tekla že pred 40 leti, od tega pa se v vsem tem času ni uresničilo nič. Sedaj je priložnost, da se kaj postori tudi za varnost na cesti.

Delavci so najprej požagali invazivni pajesen (ailanthus), ki je edini tam rasel in ga je bilo treba čim prej uničiti, je dodal domači odbornik za okolje Davide Štokovac. Sedaj na poravnano površino trosijo grobo kamenje, vrh njega pa še sloj fino mletega. »Za silo torej, da lahko uslužbenci in stranke bližje parkirajo. V pričakovanju definitivne ureditve območja, kamor nameravamo postaviti tudi fotovoltaične panele,« je sklenil Klun.