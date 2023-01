Pred šolo avtomobil podrl dijakinjo

Danes zjutraj je na Katinari avtomobil podrl mlado peško. Pred vhodom v prvostopenjsko srednjo šolo sv. Cirila in Metoda je na prehodu za pešce ob 7.50 voznik zbil dijakinjo, pri čemer jo je vrglo na tla. Na srečo ni utrpela hujših poškodb. Na kraj je poleg lokalne policije prihitelo zdravstveno osebje z rešilcem, ki je dijakinjo pospremilo v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, od koder so jo po preverjanju zdravstvenega stanja odpustili v prvih popoldanskih urah.

Tokrat je na srečo šlo le za lažjo nesrečo. Odsek Reške ceste pa je bil v preteklosti že prizorišče podobnih nesreč s hujšimi posledicami. Prehod za pešce je sicer po novem dobro označen in hitrostna omejitev ne presega 30 kilometrov na uro. Tudi talna svetlobna oznaka opozarja na zebre in na bližino šole. A kljub temu vozniki včasih premočno pritisnejo na plin, ne da bi se zavedali, da so na naseljenem območju, obljudenim s pešci.

Po mnenju šolskega osebja se bo stanje še poslabšalo, saj so se pred kratkim začela dela za širitev bolnišnice, kar pomeni, da bo na Katinari še več prometa.