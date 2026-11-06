Spomnili se bodo sestanka članov Borbe in Tigra

Društvo Tigr Primorske, Odbor za proslavo bazoviških žrtev in Koordinacijsko združenje kraških vasi organizirajo jutri Pohod spomina ob 97. obletnici sestanka članov Borbe in Tigra. Zbirališče bo ob 10. uri na parkirišču pri gozdu Salcer (na cesti, ki iz vasi vodi do golf igrišč). Po nezahtevnem pohodu po kraškem robu bo ob 11. uri pri obeležju, ki spominja na tajni sestanek, na katerem so ilegalci načrtovali upor proti raznarodovanju, krajša proslava.

3. novembra leta 1929 so se v bližnji naravni pečini pri Padričah zbrali člani tajnih organizacij Borba in Tigr. Obe sta bili ustanovljeni oktobra 1927: Borba v središču Trsta, v Drevoredu 20. septembra, Tigr pa na Nanosu. Antifašisti so se na Padričah zbrali le nekaj tednov po usmrtitvi borbaša Vladimirja Gortana v Pulju.

Sestanek je vodil Vekoslav Španger, na njem so se vodilni predstavniki obeh organizacij odločili, da se bodo še odločneje borili proti fašističnemu režimu, ki je hotel izbrisati prisotnost Slovencev in Hrvatov.

Spominsko obeležje je bilo že kar nekajkrat tarča vandalov, zadnjič konec januarja 2024, ko so neznanci s kamnom ali kakim orodjem poškodovali napis, na katerega so »natisnili« fašistično butaro, tako imenovani fascio, črne barve.