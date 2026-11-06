Katinarska bolnišnica: devet let gradbišča in še vedno brez jasne prihodnosti

Devet let gradbišča, več kot dvajset let star projekt in bolnišnica, ki mora med gradbenimi posegi še naprej zagotavljati zdravstveno oskrbo. Katinarska bolnišnica je postala zgodba o nedokončani prenovi, katere težave niso več omejene na gradbeni sektor, ampak neposredno vplivajo na bolnike, zaposlene in prihodnost tržaškega zdravstva. Ob finančnih težavah glavnega izvajalca Rizzani de Eccher in negotovosti glede nadaljevanja del se vse glasneje zastavlja vprašanje, ali je sedanji projekt sploh še smiselno nadaljevati.

Prav o tem so razpravljali na današnjem javnem srečanju v kavarni San Marco, ki ga je organiziralo združenje Costituzione 32. Njegov predsednik Walter Zalukar je že uvodoma opozoril na nevzdržne razmere: »Imamo bolnišnico, ki že devet let sobiva z gradbiščem. To je preseglo mejo sprejemljivega za zaposlene, bolnike in njihove svojce.« Po njegovem je treba ponovno premisliti tudi koncept bolnišnice. Med predlogi je izpostavil model bolnišnice z enoposteljnimi sobami, ki bi omogočal več zasebnosti in boljše pogoje zdravljenja ter zmanjšal tveganje širjenja bolnišničnih okužb.

Francesco Cervesi, županski kandidat tretjega pola in inženir po poklicu, je opozoril na tehnično plat problema. Potresna sanacija obstoječih stavb zahteva obsežne posege v konstrukcijo, instalacije in notranjo opremo, vse do temeljev. Takšnih del ni mogoče preprosto izvajati ob nemotenem delovanju bolnišnice. Tudi nov tretji stolp ne zagotavlja dovolj prostora za začasno preselitev vseh dejavnosti.

Cervesi zato predlaga temeljito prenovo projekta, tako arhitekturnega kot statičnega, in prilagoditev dejanskim potrebam sodobne medicine. Predlaga tudi drugačno organizacijo investicije. Namesto enega samega velikega javnega naročila bi bilo smiselno projekt razdeliti na več medsebojno usklajenih sklopov, ki bi omogočili sodelovanje različnih izvajalcev. Sedanja prekinitev del bi po njegovem lahko pomenila priložnost za nov začetek. Predlagal je imenovanje posebnega komisarja z jasnimi pooblastili, dokončanje konstrukcijskega dela tretje stolpnice ter razdelitev nadaljnjih del na manjše gradbene sklope, pri katerih bi lahko sodelovala tudi lokalna podjetja.