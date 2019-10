Pred tremi leti morilski pohod v izolski bolnišnici

Petkov krvavi dogodek na tržaški kvesturi je takoj priklical k spominu streljanje, do katerega je na istem kraju prišlo leta 2014, ko je afganistanski azilant naposled ustrelil samega sebe. Nor morilski pohod, ki ima nekaj skupnih točk s petkovim v Trstu, pa je pred tremi leti prizadel bližnjo Izolo.

V tamkajšnji bolnišnici je sedemdesetletni domačin Darko Gregorič, ki je bolehal za rakom na prostati, 22. avgusta leta 2016 po kratkem pogovoru nenadoma potegnil za pištolo in ustrelil urologa Luisa Guillerma Martineza Bustamanteja, Mehičana, ki si je kruh prišel služit v Slovenijo. Ta je ranjen poskusil pobegniti, a ga je napadalec pokončal. Krogle so letele tudi drugam, k sreči pa niso zadele nikogar, dokler ni Gregorič s svojo berglo odšel še na urgenco, kjer je ustrelil v srce in ubil prometnega policista Iva Žnidarčiča. Ta je bil naključno v bolnišnici in je napadenim priskočil na pomoč. Gregoriču je zmanjkalo nabojev, zato je pobral policistovo pištolo in odšepal do klopi pred bolnišnico, nato pa do svojega vozila.

Pobeg so mu preprečili drugi policisti, proti katerim je prav tako streljal in enega hudo ranil (zaradi tega nosi le-ta trajne posledice), nakar si je med streljanjem sodil sam.

Dogodek je močno prizadel policiste in vodstvo koprske policijske uprave, kakor je v intervjuju za Primorski dnevnik pozneje povedal njen takratni direktor Danimir Rebec, ki je poudaril, da tako bridke izkušnje v dolgoletni karieri še ni doživel.