Pred tridesetimi leti je Marca, Sašo in Daria ubila granata

Sklad Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin prireja v soboto in nedeljo prvo izvedbo nagrade balkanska pot (Rotta balcanica). Letos mineva namreč trideset let od tistega 28. januarja 1994, ko je trojica novinarjev tržaškega sedeža RAI izgubila življenje v Mostarju med snemanjem reportaže o neimenovanih otrocih. Marca Luchetto, Sašo Oto in Daria D’Angela je takrat ubila granata.

V gledališču Miela bo sobotni popoldan ob 16. uri uvedlo odprtje fotografske razstave o življenju v silosu Vite abbandonate, ob 16.15 bodo predvajali film The mind game. O otroštvu na balkanski poti bo tekla beseda ob 17.30 z Giuseppejem Ciullo, Francesco Ghirardelli, Gianfrancom Schiavonejem in Tiziano Bongiorno.

Ob 18.30 bodo podelili posebno nagrado balkanska pot režiserju Andrei Segreju, ker je v svoji obsežni produkciji vselej poglabljal resnična življenja ljudi ob robu družbe. Ob 20.30 bodo predvajali njegov zadnji film Trieste è bella di notte.

Pred tem bo ob 19. uri srečanje o balkanski poti, »poti brez pravic«, ki ga bodo v pogovoru z Markom Marinčičem oblikovali Linda Caglioni, Giulia Bosetti in Eleonora Tundo (nagrajenki za najboljšo reportažo s hrvaško-bosanske meje za oddajo Presa diretta), Arianna Egle Ventre in Simone Modugno.

Nedeljski dan bodo ob 16. uri uvedli pozdravi predsednice RAI Marinelle Soldi, predsednika italijanske novinarske zbornice Carla Bartolija, vodje sindikata Usigrai Danieleja Machede in državnega koordinatorja društva Articolo 21 Beppeja Giuliettija.

Marca, Saše in Daria se bodo spomnili ob 16.15, ko bo predsednik deželne novinarske zbornice Cristiano Degano uvedel odlomke iz dokumentarca o Mostarju pred tridesetimi leti. Dan se bo ob 17. uri zaključil z debato o novinarskem delu z dopisniki Azzurro Meringolo, Nellom Scavom, Barbaro Schiavulli, Lorenzom Tondom in Massimom Belluzzom ter Federico Genna in Michelejem Bonacino.