Pred začetkom pouka del osebja na dopustu

Brez njega ni vstopa. Povprečje cepljenih na državni ravni se bliža 95 odstotkom, covidnega potrdila čisto vse učno in neučno osebje le nima. Prihodnji teden bodo učilnice spet polne, z odštevanjem dni do začetka novega šolskega leta pa v posamezna tajništva kapljajo tudi obvestila odsotnosti ter prošnje za koriščenje dopustov. Če so konec avgusta ravnatelji slovenskih višjih srednjih šol na Tržaškem Primorskemu dnevniku potrdili, da tovrstnih primerov še niso imeli, je na večstopenjskih šolah s slovenskim učnim jezikom dobrih deset dni kasneje slika različna.

Deželna predsednica zveze ravnateljev ANP Teresa Tassan Viol je pred časom posvarila, da so napovedane odsotnosti po vsej verjetnosti povezane z obveznim izpolnjevanjem pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Utemeljeni razlogi ali ne, bi lahko odsotnosti postavile pod vprašaj reden potek pouka, ki že tretje šolsko leto zapored poteka v znamenju pandemije novega koronavirusa. Na Večstopenjski šole Opčine so prejeli več prošenj za bolniški ali neplačan dopust, nekateri pa so prišli v službo brez covidnega potrdila in zato niso smeli vstopiti v šolska poslopja, je pojasnila ravnateljica Eva Sancin. V glavnem gre za administrativno osebje, med »odsotnimi« pa je tudi nekaj učiteljev, ki poučujejo na različnih šolah.

Podobno sliko je orisala tudi ravnateljica Lučka Križmančič. Na Večstopenjski šoli Josipa Pangerca v Dolini se sicer bodisi osnovnošolci kot nižješolci v šolskih prostorih mudijo že od preteklega ponedeljka, 6. septembra. Začeli so z različnimi delavnicami po skupinah, običajni pouk bo stopil v živo v ponedeljek. »Imamo nekaj primerov bolniškega dopusta, med necepljenimi se nekateri redno testirajo in na šolo prihajajo po opravljenem brisu,« je dejala. Najbolj sicer tudi tu škripa med neučnim osebjem, težave pa skušajajo ravno tako reševati s pogodbami za določen čas.