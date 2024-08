Predloge občanov preverili z umetno inteligenco

Tržačani si v Barkovljah želijo več zelenja in ureditev varnejših in neprekinjenih kolesarskih stez. Upravitelje pozivajo, naj ne klonijo pred turističnim pritiskom in ohranijo identiteto kraja, ki za lokalne prebivalce že od nekdaj predstavlja poletno družabno destinacijo. Večina jih je za okrepitev frekvence javnega prevoza in za ukrepe, ki bi spodbudili pogostejšo uporabi koles.

To je le nekaj zaključkov, do katerih so na občini prišli s pomočjo umetne inteligence. Z njo so obdelali okoli 8000 odgovorov na odprta vprašanja, ki so bila sestavni del ankete o Barkovljah, s katero so decembra in januarja občane spraševali, katere navade bi bili pripravljeni spremeniti in kaj si želijo. V anketi je sodelovalo okoli 2500 ljudi (večina med njimi je bila mlajša od 50 let), ki so odgovarjali na približno 30 vprašanj. S prvimi rezultati ankete je pristojni za prostorsko načrtovanje Michele Babuder postregel sredi februarja, včeraj pa je predstavil še analizo odgovorov na odprta vprašanja. Anketni vprašalnik je namreč obsegal tudi osem vprašanj odprtega tipa, v odgovorih na katera so anketiranci podali svoja stališča.

Nabralo se je okrog 8000 odgovorov oz. ocen, od teh jih je 800 zadevalo predloge za prihodnost. Ker bi obdelava teh podatkov pomenila veliko ročnega dela zaposlenih na občini, so se po pomoč obrnili na umetno inteligenco. »Po zaslugi umetne inteligence smo v kratkem času uspeli obdelati več tisoč odgovorov in se osredotočiti na ključne teme, kot so mobilnost, parkirišča, zelenje in dostop do morja. V primerjavi s tradicionalnim načinom dela smo privarčevali na času in prihranili več dni dela enega zaposlenega,« je ob včerajšnji predstavitvi rezultatov dejal Babuder, ki je prepričan, da bi lahko z umetno inteligenco začeli obdelovati še druge obrazce, ki jih v javni upravi ne manjka.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.