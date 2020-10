Predobro za smeti, aplikacija proti potrati hrane

Danes je svetovni dan hrane. Pri tej temi ne moremo več mimo potrate hrane, svetovnega problema, s katerim se sooča predvsem t. i. razvita družba, ki pri ravnanju in upravljanju prevelikih količin živil sploh ne dokazuje nikakršnega razvoja. Raziskave namreč kažejo, da se samo v Evropi izgubi do ena tretjina proizvedene hrane, kar ima ogromne okoljske in gospodarske posledice.

Nov način boja proti potrati v gostinstvu in trgovinah z živili ponuja aplikacija TooGoodToGo (Predobro za smeti), ki upraviteljem lokalov omogoča, da ob koncu delovnega dne po nižji ceni prodajo ostanke oziroma še sveže izdelke, ki bi jih v skladu z zakonodajo in higienskimi pravili ob zaprtju drugače morali odvreči.

Aplikacijo je mogoče naložiti na pametne telefone in tablice s sistemom Android ali iOS. Jasna in prikupna grafika ponuja v vpogled vse gostinske lokale in druge trgovine, ki so v neposredni bližini povezane z aplikacijo in ki tisti dan po zelo ugodni ceni ponujajo paket oz. »magic box«. Čarobni paket, ki ga stranka prevzame neposredno v lokalu ali trgovini, vsebuje sicer presenečenje. Lahko so to kruh, sladice, pijače, cela kosila ali večerje in veliko drugega. Zagotovljena je kakovost.