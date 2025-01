Predor Sandrinelli v Trstu bo začasno zaprt za promet

Predor Sandrinell, ki povezuje Trg Goldoni oziroma središče Trsta s Sv. Vidom bo od torka, 7. januarja, do nedelje, 12. januarja, zaprt za promet. Komunalno podjetje AcegasApsAmga namreč sporoča, da morajo popraviti cev, ki teče pod njim. Zaprtje bo veljalo tudi za ceste, ki vodijo do predora. To pomeni pri Trgu Sansovino odsek med Ulico Madonnina in predorom ter pri Ulici Pellico odsek med Korzom Italia/Trgom Goldoni in predorom.

Edina izjema bodo do zaključka del mestni avtobusi, ki bodo vseeno vozili. Omejili bodo širino cestišča z izmeničnim enosmernim prometom.