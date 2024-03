Predsednica DZ Klakočar Zupančič na obisku v Trstu

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije Urška Klakočar Zupančič se danes mudi na obisku na Tržaškem. Dopoldne se je poklonila bazoviškim junakom in se je na generalnem konzulatu RS v Trstu sestala z zastopstvom slovenske narodne skupnosti v Italiji. Sprejel jo je predsednik Deželnega sveta FJK Mauro Bordin, s katerim sta se pogovarjala tudi o zaščiti obeh manjšin. Nato se je srečala s predstavništvom Slovenskega deželnega gospodarskega združenja.

Na sporedu so med drugim še obisk na Večstopenjski šoli Vladimir Bartol pri Sv. Ivanu, ogled Narodnega doma in tamkajšnjega multimedijskega središča Stik, kjer se bo seznanila z delovanjem NŠK in Slorija ter obisk Tržaškega knjižnega središča. Prispela bo nato v redakcijo Primorskega dnevnika, tržaški dan pa zaključila v Praprotu, kjer se bo srečala še s predstavniki Kmečke zveze.