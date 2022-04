Predsednik Mattarella podpira idejo o »tržaškem paktu«

Predsednik republike Sergio Mattarella podpira zamisel o tržaškem institucionalnem srečanju, na katerem bi se predsedniki držav in župani največjih mest južno-vhodne Evrope zavzeli za mir na tem predelu evropske celine. To je danes zagotovil tržaškemu županu Robertu Dipiazzi med petinštiridesetminutnim pogovorom v Rimu in izrazil pripravljenost, da se dogodka tudi sam udeleži.

»Da uresničimo podpis "tržaškega pakta" nas sedaj čaka veliko dela, najprej s konzuli in ambasadorji sosednjih držav, a prvi pomemben korak je bil narejen,« je bil nad kvirinalskim obiskom zadovoljen Dipiazza, ki upa, da mu bo uspelo dogodek uresničiti še letos ali najkasneje prihodnjo pomlad. Ob predsednikih Slovenije in Hrvaške, ki sta bila z italijanskim kolegom leta 2010 protagonista velikega koncerta prijateljstva na Velikem trgu, naj bi bili na tokratni tržaški vrh vabljeni tudi predsedniki Srbije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije in Črne Gore.