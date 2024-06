Predstave si je ogledalo več ljudi, kot je prebivalcev Trsta

Nova sezona, novi rekordi. Predstave v tržaškem gledališču Rossetti si je v pravkar zaključeni sezoni ogledalo več ljudi, kot je prebivalcev Trsta. Podatke, ki so prekosili tudi lansko rekordno sezono, sta včeraj z navdušenjem predstavila predsednik gledališča Francesco Granbassi in njegov direktor Paolo Valerio v družbi podžupanje in občinske odbornice za gledališča Serene Tonel. Številke so po njihovem mnenju izjemne - tako predstav, ki so gostovale v tržaškem teatru, kot tistih, ki jih je Stalno gledališče FJK poneslo na druge konce Italije.

Granbassi je letošnje rekordne podatke primerjal s tistimi iz sezone 2017/2018, ko se je v Stalno gledališče FJK odpravilo 108.000 gledalcev: letos jih je bilo 204.282. »Število obiskovalcev kaže na to, koliko je Rossetti pomemben za svoje ozemlje, a ne samo,« je prepričan Granbassi. 15 odstotkov gledalcev namreč prihaja iz tujine, 45 odstotkov pa izven tržaške pokrajine (od teh jih je 33 odstotkov izven dežele). V sezono je všteto obdobje od 1. julija 2023 do zdaj, tako da vključuje tudi rekordni muzikal The Phantom of the Opera, ki je že sam naštel 20.000 obiskovalcev v šestnajstih ponovitvah.

Poleg rekorda po številu obiskov je sezona v Rossettiju zabeležila tudi rekorden dobiček. S prodajo abonmajev in posameznih vstopnic so zaslužili 5.573.884 evrov (lani 4.762.011 evrov). Ob tem so izpostavili, da ima gledališče eno najboljših razmerij med javnimi sredstvi in tistimi, ki jih pridobivajo s svojo dejavnostjo. »Za vsak investiran evro iz javne blagajne se vrne skoraj dvojno, če gledamo še povezane dejavnosti, pa še veliko več,« je poudarila Tonel. »Gledališče deluje kot pomembno gonilo kulturnega in tudi ekonomskega razvoja,« je izpostavil Granbassi, kar velja predvsem zaradi velikega števila gledalcev izven Trsta.

