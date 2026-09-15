Predstavitev knjige o Joži Sedmak, kriški milijarderki

O razgibani in po svoje izjemni življenjski poti Jože Sedmak (1892-1983), ki so ji v družini pravili Pepka, govorijo številni članki. O Križanki, ki se je rodila v preprosti ribiški družini pri Nenki in nadaljevala svojo pot v Egiptu, Londonu in Rimu, je sedaj izšla knjiga La miliardaria di Santa Croce (Milijarderka iz Križa), ki jo je napisala Marilisa Bombi. Knjigo (izšla je pri založbi MG Press) bodo predstavili jutri ob 18. uri v Domu Alberta Sirka v Križu na pobudo Ribiškega muzeja.

Življenjska pot Jože Sedmak se prepleta z zgodbami aleksandrink, zasuk v njenem življenju je bila poroka z bogatim angleškim podjetnikom in veleposestnikom Oswaldom Jamesom Finneyjem. Pred drugo vojno sta živela v Aleksandriji v Egiptu, kjer se je Križanka uveljavila v tamkajšnji visoki družbi in kjer so ji tamkajšnji časopisi nadeli vzdevek »kraljica bombaža«.

Po moževi smrti leta 1942 se je preselila v London in na koncu v Rim, pogosto se je vračala v rojstno vas, saj je bila zelo navezana na sestre, nečakinje in nečake. Mednje sodi Ines Tence, ki je Marilisi Bombi povedala marsikaj zanimivega o tetinem življenju.

Knjigo bodo 30. septembra predstavili v goriškem Kulturnem domu, v začetku oktobra pa še v tržaški kavarni San Marco.